Tunuslu Uçak Mühendisinin Ölümü Protesto Edildi

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El-Divan Kapısı önünde toplanan yüzlerce kişinin Tunus ve Filistin bayrakları taşıyarak valilik binasına yürümesi

Gösteriye katılan bir kişi ile röportaj

Göstericiler adına konuşma yapanlar Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin ölümü Safakes kentinde protesto edildi. Safakes'teki El-Divan Kapısı önünde toplanan yüzlerce kişi, Tunus ve Filistin bayrakları taşıyarak valilik binasına yürüdü.