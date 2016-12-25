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Tunuslu Uçak Mühendisinin Ölümü Protesto Edildi

Tunuslu Uçak Mühendisinin Ölümü Protesto Edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: El-Divan Kapısı önünde toplanan yüzlerce kişinin Tunus ve Filistin bayrakları taşıyarak valilik binasına yürümesi Gösteriye katılan bir kişi ile röportaj Göstericiler adına konuşma yapanlar Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin ölümü Safakes kentinde protesto edildi.

Tunuslu Uçak Mühendisinin Ölümü Protesto Edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

El-Divan Kapısı önünde toplanan yüzlerce kişinin Tunus ve Filistin bayrakları taşıyarak valilik binasına yürümesi
Gösteriye katılan bir kişi ile röportaj
Göstericiler adına konuşma yapanlar Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin ölümü Safakes kentinde protesto edildi. Safakes'teki El-Divan Kapısı önünde toplanan yüzlerce kişi, Tunus ve Filistin bayrakları taşıyarak valilik binasına yürüdü.

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