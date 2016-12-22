GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tunus ve Filistin bayrağı taşıyan göstericiler
Göstericiler adına konuşma yapılması
Tunus Mühendisler Sendikası Başkanı Visam Harici'nin açıklamaları Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin, Mossad tarafından suikaste kurban gittiği iddiası protestolara neden oluyor.
Başkent Tunus'ta toplanan mühendisler, Zevvari'nin öldürülmesine tepki gösterirken İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesinin suç kabul edilmesini talep etti. Tunus Mühendisler Sendikası Başkanı Visam Harici basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Tunuslu Uçak Mühendisi Zevvari'nin Öldürülmesi Protesto Edildi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus ve Filistin bayrağı taşıyan göstericiler Göstericiler adına konuşma yapılması Tunus Mühendisler Sendikası Başkanı Visam Harici'nin açıklamaları Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin, Mossad tarafından suikaste kurban gittiği iddiası protestolara neden oluyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads