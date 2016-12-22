Tunuslu Uçak Mühendisi Zevvari'nin Öldürülmesi Protesto Edildi

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Tunus ve Filistin bayrağı taşıyan göstericiler

Göstericiler adına konuşma yapılması

Tunus Mühendisler Sendikası Başkanı Visam Harici'nin açıklamaları Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin, Mossad tarafından suikaste kurban gittiği iddiası protestolara neden oluyor.



Başkent Tunus'ta toplanan mühendisler, Zevvari'nin öldürülmesine tepki gösterirken İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesinin suç kabul edilmesini talep etti. Tunus Mühendisler Sendikası Başkanı Visam Harici basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.