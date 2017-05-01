Tunuslu Düşünür Muhammed Et-Talibi Vefat Etti

Çağdaş İslam düşüncesinin önemli isimlerinden Tunuslu düşünür Muhammed et-Talibi 96 yaşında vefat etti.



Tunus Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanan taziye mesajında, "Allame, tarihçi, düşünür ve akademisyen Muhammed et-Talibi'nin vefatı dolayısıyla derin üzüntümüzü ifade ediyoruz." denildi.



Başkent Tunus'ta 1921'de dünyaya gelen Talibi, Sadıkiye Lisesi'nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini ve doktorasını Fransa'daki Sorbon Üniversitesi'nde tamamladı.



Tunus'taki çağdaş akademik hayatın kurucularından kabul edilen Talibi 1955'te Tunus Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin ilk dekanı oldu.



Devrik Cumhurbaşkanı Zeynelabidin bin Ali'ye muhalefet eden nadir akademisyenlerden biri olan Talibi, 1998 yılında yıllar sonra gerçekleşecek 2011'deki halk devrimi sonrasının ilk Cumhurbaşkanı Munsif Merzuki ve kurulan geçici parlamentonun ilk başkanı olacak Mustafa bin Cafer ve Gerçek ve Onur Heyeti Başkanı Siham bin Sidrin'le birlikte "Ulusal Özgürlükler Konseyi" adlı cemiyeti kurdu.



Ulusal Özgürlükler Konseyi, Bin Ali döneminde başta Nahda Hareketi üyeleri olmak üzere özellikle İslami düşünce taraftarlarına karşı uygulanan gayri insani uygulamalara ilişkin hazırlanan raporların yayınlanmasında etkili oldu.



Talibi, 2011'de "Beytü'l-Hikme" adlı düşünce merkezinin başkanlığını, 2012'de "Uluslararası Kurancı Müslümanlar Cemiyeti"nin kuruculuğunu yaptı.



Talibi, "Vasat ümmet", "Çağdaş İslam adına savunma", "İslam, özgürlük ve diyalog", "Kuranın evrenselliği", "Kalbim mutmain olsun" gibi 30'dan fazla eser kaleme aldı. Yurt dışında çok sayıda ödüle layık görülen Talibi'nin birçok eseri yabancı dillere tercüme edildi.