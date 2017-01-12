Tunuslu Deaş Mensubu Libya'da Öldürüldü

Terör örgütü DEAŞ'ın önemli isimlerinden olan Ebu İyad lakaplı Tunuslu Seyfullah bin Hüseyin'in aralık ayında Libya'da öldüğü bildirildi.



Libyalı emniyet kaynakları, Ebu İyad'ın, aralık ayında Libya'nın Bingazi kentine bağlı Kanfude bölgesinde Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne (TM) bağlı güçler ile terör örgütü DEAŞ arasında çıkan çatışmalar sırasında öldüğünü aktardı.



Kaynaklar, çatışmaların Ebu İyad'ın ölümünün ardından şiddetlendiğini, geçen hafta DEAŞ militanlarının bölgeden çekilerek güneye yönelmesiyle sona erdiğini belirtti.



Tunus'un Bizerte kentinde 8 Kasım 1965'te dünyaya gelen Ebu İyad, 2014'te Ensaru'ş Şeria'ya, 2015'te ise DEAŞ'a katılmıştı.