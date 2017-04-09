Tunuslu Boksör Fhima, Dünya Şampiyonu Oldu

Evrensel Boks Organizasyonu (UBO) tarafından Tunus'ta ilk defa düzenlenen orta sıklet boks maçında Tunuslu Boksör Moez Fhima (36) ile Rus Boksör Aliklych Kanbolatov (28) Susa kentine bağlı M'saken bölgesinde karşı karşıya geldi. Tunuslu Boksör Moez Fhima, kendi kategorisinde Rus Boksör Kanbolatov'u yenerek ilk defa bu kategoride Tunus'a dünya şampiyonluğunu yaşatmış oldu.