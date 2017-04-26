Tunus Yargısında İş Yavaşlatma Eylemi

Tunus'ta hakimler, hükümetin tüm diyalog kapılarını kapatarak isteklerine cevap vermemesinden dolayı hafta boyunca girdikleri davaları bir sonraki tarihe erteleyecek.



Başkentteki Tunuslu Hakimler Cemiyeti Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında kırmızı kolluklar takan hakimler, yaşadıkları sıkıntıları anlattı.



Cemiyet Başkanı Ravda el-Karafi, toplantıda yaptığı konuşmada, "Hakimler 5 günlük iş yavaşlatma eylemine başladı. Çok acil olanlar hariç diğer tüm davalar erteleniyor. Şayet hükümet konuyu ciddiye almazsa tüm davaları adli yılın sonuna kadar erteleyerek krizi tırmandırmaya hazırız." dedi.



Safaks Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanı Muhammed Billatif de mahkemelerde fiziki şartların kötü olduğunu belirterek, "2017 yılındayız mahkemelerde internet yok, bilgisayar yok. Düşünebiliyor musunuz? Yargıtayda hakimler kararları el yazılarıyla hazırlayıp veriyor." diye konuştu.



Ülkede hakimlerin aldığı maaşların gülünç olduğunu dile getiren Billatif, hükümete defalarca iyileştirmelere ilişkin "Yargıda kalite fonu" kurulması teklifinde bulunulmasına rağmen hükümetin buna sessiz kaldığını söyledi.



Billatif, ülkede yolsuzluk ve suçlarla mücadelede en önemli unsurun mahkemeler olduğuna dikkati çekerek "Yargıya yapılacak yatırımlarla yolsuzluklarla mücadelede büyük mesafe katedilecek ve ülkenin serveti hazineye geri dönecek." ifadesini kullandı.



Tunus'ta yargı mensupları, düzenledikleri protesto ve grevlerle yaşadıkları sıkıntıları sık sık dile getirmeye çalışıyor.



Tunus'ta toplam 141 mahkemede 2 bin 500 hakim görev yapıyor.