Tunus ve Türkiye Arasındaki Kültürel İlişkiler

Tunus Kültür Bakanı Muhammed Zeynelabidin, ülkesinin Türkiye ile karşılıklı kültürel ilişkileri geliştirmek için çaba sarf ettiğini belirtti.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Zeynelabidin, "İstanbul ve başkent Tunus'ta karşılıklı kültür merkezleri kurulacak." dedi.



Zeynelabidin iki ülke arasında güçlü tarihi ve kültürel bağların olduğunu vurgulayarak ortak kültürel mirasın yeniden canlandırılması için iş birliğini önemsediklerini bu anlamda Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan'la defalarca görüştüğünü dile getirdi.



Tunus'un zengin bir kültür havzası olduğuna dikkati çeken Zeynelabidin, ayrıca başkent Tunus'ta büyük bir kültür kenti projesi üzerine yoğun çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.



Bakan Zeynelabidin, söz konusu kültür kenti projesi tamamlandığında opera binasının yanında sinema, tiyatro ve çok sayıda toplantı salonlarını içeren bir merkez ortaya çıkacağını bunun da yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.