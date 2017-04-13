Tunus'un Suriye Rejimi ile İlişkileri

Tunus parlamentosunda 4 siyasi parti, Suriye rejimiyle yeniden diplomatik ilişki kurulması için teklif yaptı.



Tunus parlamentosundaki Halkçı Cephe, Özgür Ulusal Birlik, Afak Tunus partileri ile Proje Tunus Partisine bağlı Özgür Kütle ve bağımsızlardan oluşan 57 milletvekili tarafından imzalanan yönetmelik teklifinde, Suriye rejimi ile yeniden diplomatik ilişkilerin kurulması talep edildi.



Terörle mücadelede Tunus ve Suriye kurumları arasındaki iş birliğinin öneminin vurgulandığı teklifte, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'ye, anayasanın kendisine tanıdığı yetkileri kullanarak Suriye ile yeniden diplomatik ilişkinin kurulması yönünde adım atması çağrısı yapıldı.



Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi geçen hafta parlamentoda konuya ilişkin sorulara, "Suriye ile ilişkiler kesilmedi. Bunun delili de Suriye'de ikamet eden Tunus vatandaşlarının işlerini yürüten heyetin orada çalışmalarını sürdürüyor olmasıdır." yanıtını vermişti.



Ülkenin yerel medyasında geçen aylarda Tunuslu gazetecilerin Şam'da Beşşar Esed'le görüşmelerine dair haberler yayımlanmıştı. Ardından parlamentodan bir grup milletvekilinin de benzeri ziyaretlerine ilişkin fotoğraf ve bilgilerin paylaşılması iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına dair konuların açıkça dillendirilmesine neden oldu.



Tunus'ta Suriye rejimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasını savunanlar, binlerce Tunus vatandaşının Suriye'deki terör örgütü DEAŞ saflarında bulunmasını gerekçe gösteriyor.



Esed'i ziyaret eden milletvekilleri geçen hafta Cumhurbaşkanı Sibsi tarafından Kartaca Sarayı'nda kabul edilmişti.



Tunus'un Suriye ile diplomatik ilişkileri Arap Baharı sürecindeki gelişmelere paralel olarak Cumhurbaşkanı Merzuki'nin 2012'de Tunus'un Şam Büyükelçiliği'nin kapatılması kararıyla son bulmuştu.



Ayrıca Troyka hükümetinin ardından göreve gelen eski Başbakan Mehdi Cuma, 2015'te Suriye'de ikamet eden Tunusluların işlerinin takip edilmesi amacıyla bir ofis açılması kararı almıştı.