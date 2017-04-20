Tunus'un Kef Kentinde Genel Grev

Tunus'un kuzey batısında yer alan Kef vilayetinde bölgedeki ekonomik durum nedeniyle genel greve gidilirken, binlerce kişi de "Kalkınma ve istihdam" talebiyle gösteri düzenledi.



Cezayir sınırında yer alan Kef vilayetinde, hükümeti ekonomik kalkınma vaatlerini yerine getirmemekle suçlayan göstericiler, vilayet genelinde bir günlük genel grev yaptı. Bunun yanı sıra binlerce kişi "Kalkınma ve istihdam" talebiyle "Öfke Çığlığı" adı altında gösteri düzenledi.



Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (UGTT) Kef vilayetindeki bölge ofisinin önünde toplanan binlerce gösterici, "Bırak Kef kalkınsın", "Kalkınma aranıyor", "Ülkemde iş yok, kalkınma yok, yolsuzluk var" yazılı pankartlar taşıyarak, kentin sokaklarında yürüdü.



Kentteki eczane, hastane ve fırınların dışında tüm kamu kurumları ve özel işletmelerin genel greve katıldığı bildirildi.



Öte yandan, yerel basında yer alan haberlere göre, UGTT'nin talebiyle ülkenin orta kesiminde yer alan Kayrevan'ın Buhacle ilçesinde de halkın istihdam talebiyle protesto gösterileri düzenlediği aktarıldı.



Tunus, 2011 yılında devrik lider Zeynel Abidin Bin Ali dönemini sonlandırmasına rağmen, ekonominin kötü tablosu, işsizlik rakamlarındaki artış ve kalkınma eksikliği nedeniyle ülke genelinde çok sayıda gösteri düzenleniyor. Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu isimli sivil toplum kuruluşu, Tunus genelinde 2015'te 4 bin 900 gösteri düzenlendiğini, bu rakamın 2016'da ikiye katlanarak, 9 bin 500'e yükseldiğini açıklamıştı.