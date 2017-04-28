Tunus'un Güneyindeki Protestolar

Tunus hükümetinin yeni yatırım ve istihdam paketini açıklamasına rağmen Tatavin vilayetinde protestolar sürüyor.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, göstericiler, ülkenin güneyindeki Tatavin vilayetine bağlı Libya sınır kapısı Zehibe'ye giden yolları toprakla doldurarak araç trafiğine kapattı.



Tatavin'deki sosyal aktivistlerden Dav Zehibi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalkınma ve istihdam talep eden göstericilerin, Libya sınır yetkililerinin Tunus'tan gelenlere karşı uygulamalarını da protesto ettiğini söyledi.



Tunus'ta işsizlik oranlarının en yüksek olduğu Tatavin, yaklaşık bir aydır yoğun protestolara tanık oluyor. Bazılarında katılımın yüksek olduğu gösterilerde, hükümetin bölgedeki petrol tesislerinde çalışma imkanlarını yerel halka daha fazla açması talepleri sık sık dile getiriliyor.



Perşembe günü Tatavin'e kabineden 10 bakanla ziyaret gerçekleştiren Başbakan Yusuf Şahid, bölgenin kalkınmasına ilişkin vaatlerde bulunmuştu. Bölge insanının kullanımına sunulmak üzere 104 milyon dolarlık krediyle 400 küçük işletme projesi kurma imkanı sağlanacağını duyuran Şahid, petrol şirketlerinde çalışmak üzere 60 kişinin işe alınacağını duyurmuştu.



Tatavin ziyareti sırasında vilayette genel grev yaşanırken, Şahid, Teknoloji Araştırmaları Enstitüsü'nde protestocularla görüştü. Görüşmenin ardından protestocular adına AA muhabirine açıklama yapan Tarık Haddad, Başbakan Şahid'in yeni bir şey sunmadığını söylemişti.



Tatavin'de protestocular bölgeden çıkan petrol gelirinin yüzde 20'sinin bölgenin kalkınmasına harcanmasını, her aileden en az bir kişiye petrol şirketinde istihdam sağlanmasını istiyor.