Tunus'un Güneyindeki Protestolar

Tunus'un Tatavin ilinde "hükümetin bölge halkının taleplerini dikkate almaktaki yavaşlığını" protesto etmek için kent genelinde grev yapılırken, Başbakan Yusuf Şahid de temaslarda bulunmak bölgeye gidiyor.



"İstihdam ve kalkınma" talepleriyle son bir ayda sıkça protesto ve grevlere sahne olan Tatavin'de bugün hastane dışındaki tüm kamu kuruluşları, eczane ve fırın haricindeki esnaf kepenk kapattı.



İldeki gösterileri organize edenlerden Tarık Haddad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "hükümetin bölge halkının taleplerini dikkate almaktaki yavaşlığını" protesto etmek için kent genelinde grev çağrısı yaptıklarını belirtti.



Başbakan Şahid Tatavin'e gidiyor



Öte yandan, Başbakan Şahid ve beraberindeki heyetin de gün içinde Tatavin'de olması bekleniyor.



Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, heyet önce Tatavin kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Beni Mehira ilçesine uğrayacak ardından STK temsilcileri ve gösteri organizatörleriyle görüşerek taleplerini dinleyecek.



Tatavin iline yaklaşık 110 kilometre mesafedeki El-Kamur bölgesinde pazar günü toplanan binlerce Tunuslu, hükümetin vaatlerini yerine getirmemesini protesto etmiş ve yolları kapatarak petrol şirketlerine ait tırların geçişine izin vermemişti.



Göstericiler, daha önceki açıklamalarında, bölgede faaliyet gösteren petrol şirketlerinin gelirlerinden yüzde 20'sinin bölge kalkınmasına aktarılması, her aileden bir ferdin petrol şirketlerinde istihdamı gibi taleplerini belirtmişti.



Tunus'ta işsizliğin en yüksek olduğu bölge



Tunus Ulusal İstatistik Enstitüsü, 2016'nın ikinci çeyreğinde Tatavin ilindeki işsizlik oranının yüzde 30'a ulaştığını, böylece Tatavin'in ülkedeki en yüksek işsizlik oranına sahip bölge olduğunu açıklamıştı.



Arap Baharı sürecinin fitilini 2011 yılında ateşleyen Tunus, daha demokratik bir yönetim biçimini elde etmeyi başardı ancak devrim ekonomik vaatleri yerine getiremedi.



Tunus sokakları, ülke genelinde yüzde 15,2'ye kadar yükselen işsizlikle halen "daha iyi çalışma şartları, kalkınma, istihdam" gibi ekonomik taleplerle birçok gösteri ve greve sahne oluyor.