Tunus'un Güneyinde Genel Grev

Tunus'un Tatavin kentinde, yabancı petrol şirketlerinin petrol kuyularında bölge halkının istihdam edilmesi ve bölgeye daha fazla kalkınma sağlanması talebiyle genel grev yapıldı.



Tatavin kentinde, eczaneler haricindeki esnaf kepenk kapatırken, hastaneler haricindeki kamu kuruluşları da çalışmıyor.



Öte yandan, grevin yanı sıra binlerce kişi kentteki Halk Meydanı'nda toplanarak protesto gösterisi düzenledi. Gösteriyi organize edenlerden Enver Şitavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taleplerinin, kent halkının bölgedeki petrol kuyularında istihdam edilmesi ve bölgenin kalkındırılması olduğunu söyledi.



Hükümet bölgedeki protestoları sonlandırmak için açıkladığı planda, bölge halkından beş yüz kişinin derhal kamuda işe alınması ve Petrol Bakanlığının petrol kuyularında yüzde yetmiş bölge sakinlerinin görevlendirilmesiyle ilgili adımları atacağını vadetmişti.



Yaklaşık 150 bin nüfusa sahip kentteki petrol kuyularında bölge halkının istihdam edilmesini talep eden bölge sakinleri, yaklaşık üç haftadır aralıklarla gösterilerine devam ediyor.



Hükümete bağlı Tunus İstatistik Kurumu 2016 yılının son çeyreğinde Tunus'taki işsizlik oranını yüzde 15,5 olarak açıklamıştı.