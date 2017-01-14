Tunus'un Bingirdan Kentindeki Olaylar

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Sınır bölgesinde toplanan kalabalık

Ubeyd Briki ve Mehdi bin Garbiyye'nin gelişi

Tunus Devlet Memurluğu ve Yönetişim Bakanı Ubeyd Briki'nin konuşma yapması Tunus Devlet Memurluğu ve Yönetişim Bakanı Ubeyd Briki ve Tunus Sivil Toplum ve İnsan Hakları İlişkileri Bakanı Mehdi bin Garbiyye'den oluşan bir heyet, Tunus ile Libya sınırındaki Medenin iline bağlı Bingirdan kentinde yaşanan krize çözüm bulmak amacıyla Bingirdan kentini ziyaret etti. Ubeyd Briki, burada bir konuşma yaptı.