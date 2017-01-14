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Tunus'un Bingirdan Kentinde Gerginlik

Tunus'un Bingirdan Kentinde Gerginlik

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi Bölgeden yükselen yoğun duman Göstericilerin yolu kapatması Tunus ile Libya sınırındaki Medenin iline bağlı Bingirdan kentinde toplanan bir grup, kentteki projelerin tamamlanması, vatandaşlara sosyal haklarının verilmesi ve Tunus...

Tunus'un Bingirdan Kentinde Gerginlik

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi
Bölgeden yükselen yoğun duman
Göstericilerin yolu kapatması Tunus ile Libya sınırındaki Medenin iline bağlı Bingirdan kentinde toplanan bir grup, kentteki projelerin tamamlanması, vatandaşlara sosyal haklarının verilmesi ve Tunus ile Libya arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısında yaşanan krizin bir an önce çözülmesi talep ederek protesto düzenledi. Gösteri sırasında güvenlik güçleriyle protestocular arasında gerginlik yaşandı. Tunus güvenlik güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti. Göstericiler, çöp bidonlarıyla barikat kurarak ve lastik yakarak yolu trafiğe kapattı.

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