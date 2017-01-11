Tunus'un Bingirdan Kentinde Gerginlik

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Güvenlik güçlerinin müdahalesi

Göstericilerin taş atması ve lastik yakması

Sokaktan yükselen duman Tunus ile Libya sınırındaki Medenin iline bağlı Bingirdan kentinde toplanan bir grup, kentteki projelerin tamamlanması, vatandaşlara sosyal haklarının verilmesi ve Tunus ile Libya arasındaki Ras Cedir sınır kapısında yaşanan krizin bir an önce çözülmesi talep ederek protesto düzenledi. Gösteri sırasında güvenlik güçleriyle protestocular arasında gerginlik yaşandı. Tunus güvenlik güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti. Lastik yakarak yolu kapatan göstericiler güvenlik güçlerine taş atarak karşılık verdi.