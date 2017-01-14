GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
-Tunus güvenlik güçleriyle protestocular arasındaki gerginlikten detaylar
Tunus ile Libya sınırındaki Medenin iline bağlı Ben Gardane kentinde toplanan bir grup, kentteki projelerin tamamlanması, vatandaşlara sosyal haklarının verilmesi ve Tunus ile Libya arasındaki Ras Cedir sınır kapısında yaşanan krizin bir an önce çözülmesi talebeleriyle gösteri düzenledi. Gösterilerin dördüncü gününde Tunus güvenlik güçleriyle protestocular arasında gerginlik devam etti. Tunus güvenlik güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.
Tunus'un Ben Gardane Kentinde Gerginlik
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Tunus güvenlik güçleriyle protestocular arasındaki gerginlikten detaylarTunus ile Libya sınırındaki Medenin iline bağlı Ben Gardane kentinde toplanan bir grup, kentteki projelerin tamamlanması, vatandaşlara sosyal haklarının verilmesi ve Tunus ile Libya arasındaki Ras Cedir...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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