Tunus'taki 1 Mayıs Kutlamaları

- Kutlamalardan detay görüntüler UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi'nin konuşması UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi ile röportaj Tunus Genel İşçi Sendikası'nın (UGTT) başkentteki merkez binası önünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe binlerce kişinin...

Tunus'taki 1 Mayıs Kutlamaları

- Kutlamalardan detay görüntüler
UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi'nin konuşması
UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi ile röportaj Tunus Genel İşçi Sendikası'nın (UGTT) başkentteki merkez binası önünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Etkinlikte UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, bir konuşma yaptı.

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