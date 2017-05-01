Tunus'taki 1 Mayıs Kutlamaları

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UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi'nin konuşması

UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi ile röportaj Tunus Genel İşçi Sendikası'nın (UGTT) başkentteki merkez binası önünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Etkinlikte UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, bir konuşma yaptı.