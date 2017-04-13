Tunus'ta Yerel Seçim Süreci

Tunus'ta sivil toplum kuruluşları (STK) devrim sonrası yapılacak ilk belediye seçimleri öncesinde yerel yönetimleri güçlendirecek yasa tasarısının bir an önce meclisten geçirilmesi çağrısında bulundu.



Başkentte El Bavsala Cemiyeti öncülüğünde "Hepimiz Tunus'uz", "Atide" ve "Yerel Yönetişim İçin Tunus Cemiyeti" gibi STK'ların ortaklaşa düzenlediği panelde söz alan konuşmacılar, 17 Aralık'ta yapılacak belediye seçimleri öncesinde yerel yönetimleri güçlendirecek yasanın mutlaka onaylanması gerektiğini savundu.



El Bavsala Cemiyeti Başkanı Şeyma Buhilal, panelin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yeni yerel yönetimler yasasının mecliste onaylanmaması durumunda belediyelerin yetki ve sorumlulukları kısıtlanacaktır." dedi.



Yerel yönetimleri güçlendirecek yeni yasanın çıkmaması halinde, 1975 yılında çıkarılan kanunun yürürlükte kalacağına işaret eden Buhilal, "1975 yerel yönetimler yasası, merkezden yönetimi güçlendiren bir anlayışta. Yerel yönetime ilişkin tüm kararlar ve belediyelerin bütçe yönetimi merkezin onayına bağlı olacağı için belediyeler başarısızlıklarını valilerin sırtına yükleyecek ve sorumluluktan kurtulacaklar." ifadelerini kullandı.



Tunus'ta 2014 yılında kabul edilen anayasanın yedinci faslında "yerinden yönetim" anlayışına vurgu yapıldığını belirten Buhilal, halen yürürlükte olan 1975 yasasının ise merkezi yönetimi yerel yönetim üzerinde hakim kıldığını hatırlattı.



Buhilal, konu üzerine çalışan STK'lar olarak görüşlerini meclise sunduklarını ve tasarının seçimlerden önce onaylanmasının takipçisi olacaklarını dile getirdi.



Tunus Yüksek Seçim Kurulu bu ay başında yaptığı açıklamada, 6 yıl önceki devrimin ardından ülkede ilk belediye seçimlerinin 17 Aralık 2017'de yapılmasına karar verildiğini duyurmuştu.