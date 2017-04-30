Tunus'ta Terörle Mücadele

Tunus'un Sidi Buzeyd vilayetinde güvenlik güçlerinin bir eve düzenlediği operasyonda 2 teröristin öldürüldüğü, 3'ünün yakalandığı bildirildi.



Tunus İçişleri Bakanlığı Ulusal Güvenlik Birimi Sözcüsü Halife Şeybani, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, ülkenin orta kesiminde yer alan Sidi Buzeyd vilayetinde güvenlik güçlerince bir eve düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışma sonucu 2 teröristin öldürüldüğü, 3'ünün ise sağ olarak yakalandığını söyledi.



Güvenlik güçlerinde can kaybının olmadığını ifade eden Şeybani, bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığını olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.



Başkent Tunus'un 260 kilometre güneyindeki Sidi Buzeyd vilayeti, Arap Baharı olaylarını ateşleyen Muhammed Buazizi'nin kendini yaktığı kent olarak biliniyor.