Tunus'ta Terörle Mücadele

Tunus'ta yüzlerce kişi, kriz ve savaş bölgelerinde teröre karışan kişilerin ülkeye dönmesine tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi.



Başkent Tunus'taki Habib Burkiba Caddesi'nde toplanan göstericiler "Tunus teröristlerin değil vatanperverlerindir", "Masum insanların kanını dökenlere Tunus'ta yer yok" ve "Teröristlere bağışlama yok" yazılı pankartlar açtı.



Aktivist Ahlam Kemerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen gösteriyle siyasilerin belirsiz açıklamalar yaptığı bir ortamda halkın kendi düşüncesini ortaya koyduğunu ifade etti.



Bir diğer aktivist Abdulaziz Belhuce de Tunus'un istisnai bir durum yaşadığı ve teröristlerin ülkeye dönme tehlikesine karşı koymak için de istisnai tedbirler alınması gerektiği üzerinde durdu. Belhuce, Tunus'ta radikalizmle mücadele etme yönünde gerçek bir irade sergilenmediğini kaydetti.



Başbakan Yusuf Şahid, aralık ayı sonunda yaptığı açıklamada, "Tunus hükümeti, teröristlerin dönüşüne ilişkin hiçbir anlaşmaya imza atmamıştır. Ayrıca hükümet, teröristlerin ülkeye dönmesi taraftarı da değildir." ifadelerini kullanmıştı.



Cumhurbaşkanı el-Baci Kaid es-Sibsi ise kriz bölgelerinde teröre karışan Tunusluların ülkeye dönüşüne ilişkin geçen ay yaptığı açıklamada, onların bu ülkenin vatandaşları olmaları nedeniyle anayasal olarak engellenemeyeceklerini dile getirmişti.



Uluslararası verilere göre, Libya, Suriye ve Irak gibi ülkelerde teröre karışan Tunusluların sayısının 5 bin 500'ü aştığı belirtiliyor.