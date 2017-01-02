Tunus'ta Terörle Mücadele

Terör bölgelerinden ülkeye dönüş yapacak Tunus vatandaşlarına dönük Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar parlamentoda ele alındı.



Tunus Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu'nda konuşma yapan Savunma Bakanı Gazi Ciribi, terör suçlarına yönelik bakanlığının yürüttüğü çalışmalar hakkında komisyona açıklamalarda bulundu.



Cezaevi yönetmeliğinin iyileştirilmesinin temelde ceza yönetmeliğinin ıslahına bağlı olduğunu belirten Ciribi, "Adalet Bakanlığı üç önemli icraat üzerine çalışıyor. Bunlar tutuklama süresinin azaltılması, alternatif cezalar ve cezaevlerinin alt yapısının iyileştirilmesidir." dedi.



Alternatif cezalar konusuna değinen Ciribi, mahkumların tekrar aynı suçlara dönmemesini garanti edecek rehabilitasyon üzerinde düşünmenin zorunlu olduğunu söyledi.



Terör bölgelerinden dönecek olanlara özel bir hapishane kurmanın gündemde olduğunu aktaran Ciribi, "Tunus cezaevlerinde terör ve kara para aklama suçlarından yatan mahkum sayısı bin 647. Terör bölgelerinden ülkeye dönen 160 kişi şu anda tutuklu ya da duruşmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Ciribi, Tunus'ta cezaevlerindeki yoğunluğa dikkat çekerek, bazılarındaki yoğunluğun yüzde 117 olduğunu belirtti.



Tunus'ta son günlerde terör bölgelerinden ülkeye dönüş yapması beklenen teröristlere ne şekilde davranılacağı konusu ülke gündemindeki konular arasında yer alıyor.



Cumhurbaşkanı el-Baci Kaid es-Sibsi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yurt dışındaki kriz bölgelerinde bulunan Tunuslu teröristlerin sayısının 2 bin 926 olduğunu kaydetmişti.



Ülkede bazı kesimler teröristlerin ülkeye sokulmamaları ya da vatandaşlıktan atılmaları gerektiği şeklinde teklifler sunuyor. Kriz bölgelerinde terörle bağlantılı Tunus vatandaşlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Sibsi, "anayasal olarak bunların ülkeye dönmelerine engel olunamaz" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.