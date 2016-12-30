Tunus'ta Terörle Mücadele

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Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in gelişi

Tunus Bakanlar Kurulu toplantısından detaylar

Tunus Hükümet Sözcüsü İyad Dehmani'nin kounşması Tunus Hükümet Sözcüsü İyad Dehmani, hükümetin kriz ve savaş bölgelerinden ülkeye dönen teröristlerle başa çıkabilmek için yeni bir cezaevi kurmak için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Dehmani, "Savaş bölgelerinden dönenlerin zararlı eylemlerini önleme planı çerçevesinde yüksek güvenlikli bir cezaevi inşa etmeyi ya da hapishanelerden birinde bir rehabilitasyon merkezi kurmayı planlıyoruz." dedi.