Tunus'ta Terörle Mücadele

Tunus Hükümet Sözcüsü İyad Dehmani, hükümetin kriz ve savaş bölgelerinden ülkeye dönen teröristlerle başa çıkabilmek için yeni bir cezaevi kurmak için çalışma yürüttüğünü söyledi.



Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Dehmani, "Savaş bölgelerinden dönenlerin zararlı eylemlerini önleme planı çerçevesinde yüksek güvenlikli bir cezaevi inşa etmeyi ya da hapishanelerden birinde bir rehabilitasyon merkezi kurmayı planlıyoruz." dedi.



"Tunus bu teröristlerin dönmesine karşıdır ve dönüşleri için kesinlikle çaba sarfetmeyecektir" diyen Dehmani, dönenlerin Tunus'a ulaşır ulaşmaz gözaltına alınacaklarını ve bunlara karşı terör kanunu uygulanacağını vurguladı.



Bu bölgelerde bulunan terör unsurlarının kimlikleri hakkında tüm bilgilerin istihbarat birimlerinde bulunduğunu belirten Dehmani, "Bunların sayısı 3 binden daha az. Dönmüş olanlar ise ya cezaevlerinde ya zorunlu ikamete tabi ya da sıkı kontrollü serbestlik altında tutuluyorlar." diye konuştu.



Başbakan Yusuf Şahid, dün akşam yaptığı açıklamada, "Tunus hükümeti, teröristlerin dönüşüne ilişkin hiçbir anlaşmaya imza atmamıştır. Ayrıca hükümet, teröristlerin ülkeye dönmesi taraftarı da değildir." ifadelerini kullanmıştı.



Cumhurbaşkanı el-Baci Kaid es-Sibsi ise kriz bölgelerinde teröre karışan Tunusluların ülkeye dönüşüne ilişkin geçen ay yaptığı açıklamada, onların bu ülkenin vatandaşları olmaları nedeniyle anayasal olarak engellenemeyeceklerini dile getirmişti.



Gelişen süreçte Halep'in Suriye rejimi tarafından ele geçirilmesiyle Tunus'a Suriye'deki terör unsurlarının dönüşünün başlayabileceği algısı ülkede tartışılan konular arasında yer almaya devam etti.