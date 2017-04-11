Tunus'ta "Şirketlerin Zekatı" Sempozyumu

Tunus'ta, Zekat Bilimleri Cemiyeti ile Zeytune Üniversitesi tarafından düzenlenen "Şirketlerin Zekatı ve Dayanışma Ekonomisi" başlıklı uluslararası sempozyumda, çeşitli İslam ülkelerinden gelen çok sayıda bilim adamı, şirket zekatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Sempozyumun koordinasyonunun başında bulunan Zekat Bilimleri Cemiyeti üyesi Nadir Luheyşi, AA muhabirine, Tunus'ta zekat fonu kurmayı planladıklarını, ancak ülkede şu an için uygun hukuki zeminin bulunmadığını söyledi.



Luheyşi, "Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Sudan ve Libya'da zekat fonları bulunuyor. Burada da kurulmasının büyük faydası olacak." dedi.



Cemiyetleri aracılığıyla Tunus'ta zekatla ilgili birçok araştırma yaptıklarını belirten Luheyşi, ülkede yıllık şirket zekat potansiyelinin yaklaşık 1,5 milyar doları bulduğunu dile getirdi.



Luheyşi, sempozyumda, küçük işletmelere finans sağlamada zekat fonunun önemini ortaya koymaya çalıştıklarını bildirdi.



Sempozyum yarın da devam edecek.