Tunus'ta 'Ses Kaydı' Protestosu

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Adalet sarayı önünde toplanan göstericilerin sloganlar atması

Gözüm Açık Örgütü Başkanı Eşref Avadi ile röportaj

- Göstericilerin taşıdıkları dövizlerle başbakanlık binasına kadar yürümesi Tunus'ta yolsuzluk ile mücadele amacıyla kurulan "Gözüm Açık Örgütü"nün mensupları, kamuoyuna, kuruluşa yönelik karalama kampanyasına yürütülmesini içeren ses kaydının yansıması üzerine protesto gösterisi yaptı.



"Nesma" isimli özel bir kanalın Müdürü Nebil el-Karavi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydında, "Gözüm Açık Örgütü"ne yönelik "Karalama kampanyası başlatılacağı" ifadeleri, ülkede tartışmalara yol açtı.



Başkentteki adalet sarayı önünde toplanan onlarca gösterici, ses kaydındaki ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıyarak, Kasaba bölgesindeki başbakanlık binasına kadar yürüdü. Güvenlik güçleri, göstericilerin çevresinde önlem aldı.



Gözüm Açık Örgütü Başkanı Eşref Avadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel bir televizyon kanalı müdürünün yolsuzlukla mücadele amacı taşıyan örgütlerine "Açıkça saldırması" üzerine, gösterinin "Sivil toplum direnci" olarak düzenlendiğini söyledi.



Yolsuzlukla mücadelede, toplumdan sivil toplum kuruluşlarına, parlamentodan hükümete kadar herkesin aynı safta yer aldığını dile getiren Avadi, "Gösteri, sembolik olarak ilgilileri yargılayacak adalet sarayından yolsuzlukla mücadelede daha sert bir siyaset ortaya koyması beklenen yürütme organı hükümet binasına doğru gerçekleştirildi." dedi.



Tunus'ta "Nesma" isimli özel bir televizyon kanalının Müdürü Nebil el-Karavi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydında, konuşmacı, Gözüm Açık Örgütüne karşı "Üyelerinin ve kurucularının dış odaklı bir oluşum ve hain oldukları" yönünde bir kampanya başlatılması talimatı veriyor.



Hafta başında sızan ses kaydı üzerine, Tunus Cumhuriyet Savcılığı, "Kışkırtma" girişiminde bulunulduğu gerekçesiyle dün Nesma kanalı hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.