Tunus'ta Öğretmenlerden Bir Günlük Grev

Tunus'ta Temel ve Lise Eğitim Sendikasının aldığı grev kararıyla ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin büyük bölümü eğitime bir gün ara verdi.



Sendika Başkanı Lesad el-Yakubi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grevin hükümetin "gelişigüzel ve programsız eğitim politikalarını protesto etmek" amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.



Yakubi, ülke genelinde uygulanan grevin yüzde 95 oranında başarılı olduğunu savundu.



Eğitim Bakanı Naci Cellul'un her fırsatta öğretmenleri küçümsediğini ve görevden alınması gerektiğini belirten Yakubi, yerine okullardaki sorunları bilen vatanperver birinin bakan olarak atanmasını istedi.



Yakubi ayrıca, bakanlığın eğitim camiasının taleplerine cevap vermemesi halinde 12 Ocak'ta başkentte binlerce öğretmenin katılımıyla büyük bir gösteri düzenleyeceklerini ifade etti.



"Grevin arkasında siyasi planlar var" iddiası



Tunus'ta eğitim alanında ciddi sıkıntılar olduğu Eğitim Bakanlığı kaynakları tarafından da kabul ediliyor, ancak aynı kaynaklar Yakubi'nin öncülük ettiği grevin arkasında siyasi planlar bulunduğunu iddia ediyor.



Temel ve Lise Eğitim Sendikasının Tunus Genel İşçi Sendikası Konfederasyonuna (UGTT) bağlı olduğunu belirten kaynaklar, UGTT'nin bu ay yapılacak genel kongresinde Yakubi'nin başkan adayları arasında yer aldığını kaydetti.



Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, Eğitim Bakanı Cellul'un görevden alınması taleplerine karşılık daha önce yaptığı açıklamada, mevcut kabineden kimsenin görevden alınmayacağını belirtmişti.



Resmi verilere göre, Tunus'ta ilk ve ortaöğretim seviyesinde 6 bin 70 devlet okulu bulunuyor, bu okullarda da toplam 142 bin 260 öğretmen görev yapıyor.