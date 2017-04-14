Tunus'ta "Medya Söyleminde Terör Olgusu" Sempozyumu

Tunus'ta "Medya Söyleminde Terör Olgusu" adlı uluslararası sempozyum düzenlendi.



Alman düşünce kuruluşu Konrad Adenauer Stiftung ile Tunus Mennuba Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından ortak düzenlenen ve 2 gün sürecek sempozyumda, terör olaylarını aktarmada medyanın söylemine dair konular uzman katılımcılar tarafından tartışılıyor.



Sempozyuma Irak'tan katılan Bağdat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haşim et-Temimi, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Medyanın, DEAŞ'ın korku yaratma hedefine büyük derecede katkı sağladığını söyleyen Temimi, "Bizler yayınladığımız görüntüler ve haberlerle DEAŞ'ın korku yaratma hedefini onun adına bedava gerçekleştirdik." dedi.



-"İslam Devleti" ifadesi onu zımnen kabul etmektir



Batılı birçok yayın kuruluşunun DEAŞ'ı haberlerinde "İslam Devleti" şeklinde adlandırdığını ve DEAŞ'ın bu şekilde anılmasının, örgütün lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin desteklenmesi anlamına geldiğini ifade eden Temimi, Batı medyasının DEAŞ'ı "İslam Devleti" diye isimlendirmeyle onu zımnen kabul etmiş olduğunu dile getirdi.



Haberi ilk geçme yarışı felakete neden olabilir



Medyada haberi ilk geçen olmak diye bir yarışının felakete neden olabileceğini belirten Temimi, "Yıllar önce Irak'taki Kurtuluş Kilisesi'ne bir terör baskınında içeride ayin sırasında insanlar rehin alınmıştı. Buraya operasyon yapmak üzere hazırlık yürüten güvenlik güçlerinin çalışmaları Bağdat televizyon kanalı tarafından yayınlanıyordu. Bunu fark eden teröristler ellerindeki rehineleri orada kurşuna dizdiler. Tam bir katliam olmuştu. İşte bu kanal sadece izleyici derdine düşen, heyecan arayan bir kanal olarak suç işlemiş oldu." diye konuştu.



Birçok yabancı iletişim ve medya uzmanının katıldığı sempozyum yarın sona erecek.