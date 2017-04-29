Tunus'ta Mali Barış Kanunu Tasarısına Tepkiler

Tunus'un önde gelen sivil muhalefet örgütlerinden "Affetmiyorum Hareketi" tarafından düzenlenen gösteride, Mali Barış Kanunu tasarısına tepki gösterildi.



Başkentin merkezindeki Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu önünde toplanan grup, "Adil hesaplaşma olmadan mali barışa hayır", "Mali Barış Kanunu parlamentodan çekilsin" yazılı pankartlar taşıdı. Gruptakiler, çeşitli sloganlar atarak Habib Burgiba Caddesi'ndeki tiyatro binasına kadar yürüdü.



"Affetmiyorum Hareketi" kurucu üyelerinden Visam Sugayyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kanun tasarısı yolsuzluğu ve haksız kazancı onurlandırmaktadır. Tasarının geçmemesi için parlamento içi ve dışından, elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.



Sugayyar, kendilerinin de barış istediğini ancak bunun adaletli geçiş sürecine uygun adımlarla atılması gerektiğini kaydetti.



Kanuna karşı olan ulusal gruplarla, güçlü bir karşı duruş süreci başlatmak üzere görüşmeler yürüttüklerini belirten Sugayyar, "Bu bir ilk adım. Bölgelerde de benzeri tepkiler var. Bu kanun kesinlikle parlamentoda onaylanmayacak." şeklinde konuştu.



Sugayyar, kanunu teklif eden Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'ye ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adı yolsuzluklara karışanlar sana destek verdiler. Bunun karşılığında senin onlara vereceğin destek Tunus halkının hesabına yazılmayacak." dedi.



Cumhurbaşkanı Sibsi, 2015 ortalarında "mali barış" yapılması fikrini ortaya atmıştı. Ancak 14 Ocak Devrimi'nin ardından yolsuzluklara adı karışanlara el konulan mallarının iade edilmesi, Tunus halkı için "devrimin tüm kazanımlarının sona ermesi ve haksız kazançla büyümüş sermaye sahiplerinin cezadan kurtulması" anlamına geliyor.