Tunus'ta Kadına Şiddeti Önlenme Tasarısında Cinsiyet Tartışması

Tunus'ta kadına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırlanan kanun tasarısında "toplumsal cinsiyet" ifadesinin kullanılması tartışmalara yol açtı.



Aşırılığa Karşı ve İtidal İçin Çalışan İmamlar Cemiyeti tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yüksek İslam Konseyi Üyesi Süleyman Şevvaşi, kadına yönelik şiddete kesinlikle karşı olduklarını belirtirken, tasarıda yer alan "toplumsal cinsiyet" teriminin ideolojik ve felsefi alt yapısı bulunduğuna dikkati çekti.



Şevvaşi, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırlanan kanun tasarısında eşcinselliği teşvik eden ifadenin kullanılmasına karşıyız. Bu terimle kadın ile erkek arasındaki farklar ortadan kaldırılıyor, kadın ve erkek birbirinin aynısı haline getiriliyor. Şayet bu tasarı kanunlaşırsa eşcinsellik türlerinin tümü hukuki olarak normal hale gelecek." dedi.



"Toplumsal cinsiyet" ifadesinin tasarıda kullanılmasının dinen büyük sakınca taşıdığını dile getiren Şevvaşi, bu terimin Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin çoğuna aykırı olduğunu vurguladı.



Eski Yüksek İslam Konseyi Başkanı Abdullah Usayyif de meselenin Batı kaynaklı bir anlayıştan kaynaklandığını belirterek, "Bizler askeri işgali olduğu gibi kültürel işgali de kabul etmiyoruz." dedi.



Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de "Biz her şeyi çift yarattık" dediğini hatırlatan Usayyif, "Sadece kadın ve erkek değil, her şey çift yaratılmıştır. Kültürel işgal gibi dışarıdan gelen bu anlayışları kabul edemeyiz." diye konuştu.



Aşırılığa Karşı ve İtidal İçin Çalışan İmamlar Cemiyeti'nin hazırladığı raporda da meselenin Tunus'ta fiili olarak alan bulmaya başladığı ifade edildi. Raporda, Tunus İstatistik Kurumu'nun yaptığı tüm çalışmalarda eşcinsellerin ayrı bir statüde "toplumsal cinsiyet" başlığı altında değerlendirildiği kaydedildi.



Tunus'ta Temmuz 2016'da meclise sunulan "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanun Tasarısı" hükümetin talimatıyla kurulan "Kadın-Erkek Arasında Fırsat Eşitliği Konseyi" tarafından hazırlanmıştı.