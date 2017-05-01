Tunus'ta Kabine Revizyonu

Tunus'ta Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nde iki bakanlıkta değişiklik yapıldığı bildirildi.



Resmi haber ajansı TAP'ın Başbakanlık açıklamasına dayandırdığı habere göre, Maliye Bakanı Lemya Zeribi ile Eğitim Bakanı Naci Cellul görevlerinden alındı.



Haberde, Maliye Bakanlığına kabinedeki Kalkınma ve Yatırım Bakanı Fadıl Abdulkafi'nin, Eğitim Bakanlığına Yükseköğrenim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Selim Halbus'un atandığı kaydedildi.



Geçen yıl ağustos sonunda kurulan Ulusal Birlik Hükümeti'nde görev alan Lemya Zeribi, Tunus dinarının 17 Nisan'daki değer kaybı nedeniyle eleştiriliyordu.



Öğretmenler, öğrenciler ve Eğitim Sendikası tarafından görevden alınması istenen Naci Cellul, Habib es-Sıyd hükümetinde de Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştı.