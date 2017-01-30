Tunus'ta Güvenlik Nedeniyle 'Sakıncalılar' Sorunu

Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali rejimine muhalif eylemlerde bulunan eski öğrenciler, o dönemden bu yana "sakıncalılar listesi"nde bulunmaktan dolayı devlet memurluğuna alınmamaktan dolayı eylemler düzenliyor.



Başkent Tunus'ta yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan ve İçişleri Bakanlığına yürümek isteyen eski "sakıncalı" öğrenciler ile kendilerini engellemeye çalışan güvenlik güçleri arasında arbede yaşadı. Bu sarada bazı göstericiler hafif yaralandı.



Protestocular arasında bulunan açlık grevinde olanların genel koordinatörü Hasan Esvedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Habib es-Sıyd hükümeti döneminde 774 muhalifin işe alınmasıyla ilgili anlaşma imzaladıklarını ancak bunun uygulanmadığını ifade etti.



Tunus İnsan Hakları ve Sivil Toplum ile Anayasal Kurumlar Arası İlişkiler Bakanı Bin Garbiyye tarafından uygulanmadığını söyleyen Esvedi, sorunlarının polisle değil sözünü yerine getirmeyenlerle olduğunu vurguladı.



Çoğunluğu Tunuslu Öğrenciler Konfederasyonuna bağlı olan eski "sakıncalı" öğrencilerden bir grup, Konfederasyon Merkezi'nde açlık grevine devam ediyor. Edinilen bilgide sayılarının 12'ye ulaştığı bildirilen eylemcilerin, isteklerinin yerine getirilmemesi durumunda bu akşamdan itibaren eylemlerini ölüm orucuna çevirecekleri belirtildi.



Bin Ali dönemindeki rejime karşıt eylemleriyle "sakıncalılar listesi"nde olduğu belirtilen ve memuriyete alınmayan öğrencilerden 774'ü Habib es-Sıyd hükümetiyle 18 Ocak 2016'da yapılan anlaşmayla 6 ay içinde memuriyete atanmaları yönünde bir anlaşma imzalamıştı.