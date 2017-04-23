Tunus'ta Gösteri

Tunus'un güneyindeki Tatavin ilinde binlerce kişi, petrol sahalarında çalışma talebiyle gösteri yaptı.



Tatavin iline yaklaşık 110 kilometre mesafedeki El-Kamur bölgesinde toplanan binlerce Tunuslu, hükümetin vaatlerini yerine getirmemesini protesto etti ve yolu kapatarak petrol şirketlerine ait tırların geçişine izin vermedi.



Tatavin Gösteri Koordinasyonu yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Başbakan Yusuf eş-Şahid'in bir ayı aşkın süredir protestoların yapıldığı Tatavin'i ziyaret etmesini istediklerini, bu konuda geçen hafta İstihdam Bakanı ile anlaştıklarını ancak verilen bir haftalık süre zarfında Şahid'in gelmemesi üzerine böyle bir adıma başvurduklarını kaydetti.



Yetkililer, petrol sahalarına giden ana kapı konumundaki Kamur'dan yabancı petrol şirketlerine ait tırların geçişlerine izin verilmediğini aktardı.



Göstericiler, her aileden bir kişinin petrol sahalarında çalıştırılmasını ve petrol gelirlerinin yüzde 20'sinin Tatavin yararına kullanılmasını istiyor.