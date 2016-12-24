GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Pankartlar taşıyan göstericilerin sloganlar atması
Gösteriye katılanlar ile röportajlar
Tunus güvenlik güçlerinin bekleyişi Başkent Tunus'taki parlamento binası önünde toplanan bir grup, Tunus İçişleri Bakanı Hadi Mecdub'un "Kriz bölgelerinden ülkeye dönüş yapan teröristlerin sayısı 800'e ulaştı" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Göstericiler, "Ülkeyi DEAŞ'ten korumak hükümetin sorumluluğudur", "Teröristlere kapıyı kapat" yazılı dövizler taşıyarak sloganlar attı.
Tunus'ta Gösteri
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Pankartlar taşıyan göstericilerin sloganlar atması Gösteriye katılanlar ile röportajlar Tunus güvenlik güçlerinin bekleyişi Başkent Tunus'taki parlamento binası önünde toplanan bir grup, Tunus İçişleri Bakanı Hadi Mecdub'un "Kriz bölgelerinden ülkeye dönüş yapan teröristlerin...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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