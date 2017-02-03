Tunus'ta Gazeteciler Gösteri Düzenledi

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Gösteriye katılanların taşıdığı dövizler

Gösteriye katılan basın mensubu Vail ez-Zaratii ile röportaj

Gösteriye katılan basın mensubu Enis Eddu ile röportaj Başkent Tunus'taki Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan bir grup basın mensubu, 2014 yılında Libya'da kaçırılan meslektaşları Nezir El-Katari ve Süfyan El-Şavaribi'nin akıbetinin açıklığa kavuşturulması talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, El-Katari ile El-Şavaribi'nin fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıdı. Gösteriye katılan basın mensupları Vail ez-Zatari ve Enis Eddu Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.