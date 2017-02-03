Tunus'ta Gazeteciler Gösteri Düzenledi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gösteriye katılanların taşıdığı dövizler Gösteriye katılan basın mensubu Vail ez-Zaratii ile röportaj Gösteriye katılan basın mensubu Enis Eddu ile röportaj Başkent Tunus'taki Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan bir grup basın mensubu, 2014 yılında Libya'da...

Tunus'ta Gazeteciler Gösteri Düzenledi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gösteriye katılanların taşıdığı dövizler
Gösteriye katılan basın mensubu Vail ez-Zaratii ile röportaj
Gösteriye katılan basın mensubu Enis Eddu ile röportaj Başkent Tunus'taki Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan bir grup basın mensubu, 2014 yılında Libya'da kaçırılan meslektaşları Nezir El-Katari ve Süfyan El-Şavaribi'nin akıbetinin açıklığa kavuşturulması talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, El-Katari ile El-Şavaribi'nin fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıdı. Gösteriye katılan basın mensupları Vail ez-Zatari ve Enis Eddu Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

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