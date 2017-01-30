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Tunus'ta Finansal Açık
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Tunus'ta Finansal Açık

Tunus'ta devletin mali kaynaklarının desteklenmesi ve bütçe açıklarının kapatılması için 2 milyar 850 milyon dolarlık dış desteğe ihtiyacı olduğu bildirildi.

Tunus'ta Finansal Açık

Tunus'ta devletin mali kaynaklarının desteklenmesi ve bütçe açıklarının kapatılması için 2 milyar 850 milyon dolarlık dış desteğe ihtiyacı olduğu bildirildi.

Tunus Maliye Bakanı Lamye Zeribi, Parlamento'da katıldığı 2016-2020 Kalkınma Planı Oturumu'nun ardından basına yaptığı açıklamada, ülkesinin mali kaynaklarının desteklenmesi ve bütçedeki açığın karşılanması için 2 milyar 850 milyar dolarlık dış desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Zeribi, Tunus'un 2017 yılına ait açığın karşılanması amacıyla yakın zamanda uluslararası tahviller çıkarmayı planladığını vurguladı.

Tunus 2017 bütçesinde yüzde 5,4'lük açıkla yüzde 2,5'lik bir kalkınma planlıyor.

Söz konusu oturumda konuşan Parlamento Başkanı Muhammed Nasır ülkenin 50 yıl boyunca kesintisiz kalkınma projesi üzerine çalıştığını ancak son 5 yıldır kalkınma planlarının askıya alındığını söyledi.

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Parlamento, Finans, Tunus