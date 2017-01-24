Tunus'ta Fakirlik Oranlarında Düşüş

Tunus'ta devrimden sonraki 5 yılda fakirlik oranının yüzde 5 azaldığı bildirildi.



Tunus Ulusal İstatistik Enstitüsü Genel Müdürü Hadi Saidi, Parlamento oturumunun ardından basına yaptığı açıklamada, 2010-2015 yılları arasında ülkede fakirlik oranının yüzde 20'den yüzde 15,2'ye düştüğünü söyledi.



Fakirlik oranının tespiti için aile gelirleriyle harcamalarını baz aldıklarını söyleyen Saidi, "Bir Tunuslu aile 2010'da yılda ortalama 2 bin 661 dinar (bin 177 dolar) harcama yaparken, 2015'te bu rakam 3 bin 700 dinara (bin 637 dolar) ulaştı." diye konuştu.



Kalkınma ve Yatırım Bakanı Fadıl Abdulkafi de Parlamento oturumunda, fakirlik oranının düşüş kaydetmesinin hükümet, dış destekler ve sivil toplumun ücretlere iyi yönde müdahalesinden kaynaklandığını belirtti.



Kamuda çalışanlara söz konusu dönemde yapılan ücret ödemelerinin 6,5 milyar dinardan 13,7 milyar dinara yükseltildiğine işaret eden Abdulkafi, benzeri bir artışın özel sektörde de yaşandığını vurguladı.



Tunus Ulusal İstatistik Enstitüsünün verilerine göre 2010'da 2 milyon kişi fakirlik sınırında yaşarken, 2015'te bu rakamın 1 milyon 500 bine düştü.