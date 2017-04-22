Tunus'ta Dış Yatırım Artışı

Tunus'a doğrudan yabancı yatırımın bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttığı bildirildi.



Tunus Kalkınma ve Dış Yatırım Ajansı'nın yayımladığı istatistik raporuna göre, ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırım bu yılın ilk üç ayında yüzde 18 artışla 190 milyon dolar oldu.



Ülkeye yapılan doğrudan ya da dolaylı yabancı dış yatırımların toplamında ise yüzde 16,6 artış olduğu belirtilen raporda, burada sırasıyla 195 milyon dolarla sanayi, 61 milyon dolarla enerji ve 25 milyon dolarlık yatırımla da hizmet sektörünün geldiği kaydedildi. Raporda ayrıca tarım sektöründe herhangi bir dış yatırım şansı elde edilemediği vurgulandı.



Ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın yollarını arayan Tunus, yabancı yatırımları ülkeye çekmek için Kasım 2016'da "2020 Tunus Ekonomik Kongresi" düzenlemişti.



Kalkınma ve Dış Yatırım Ajansı'nın bu raporunda açıklanan dış yatırım artışının, söz konusu kongrenin olumlu sonuçları olarak değerlendiriliyor.