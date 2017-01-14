Tunus'ta Devrimin 6'ncı Yıl Dönümü

Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) Genel Sekreteri Hüseyin El-Abbasi, Arap Baharı'yla gerçekleşen kazanımların yok sayılması ve halkın taleplerinin 6 yıldır yerine getirilmemesi hakkında endişe duyduğunu belirtti.



Arap Baharı Devrimi'nin 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla başkent Tunus'ta düzenlenen konferansta konuşan Abbasi, "Bazı soluk sesler, devrimle elde edilen özgürlüğümüzü sınırlandırarak, bizi geriye götürmek istiyor. Ancak biz özgürlüğümüze uygulanan kısıtlamaların gölgesinde, dikkatli ve uyanık olacağız." dedi.



Tunus hükümetinin orta ve geniş vadede ekonomik ve toplumsal gerçeklere eğilmesi gerektiğini söyleyen Abbasi, "Ülkedeki gerçekleri konuşmamız gerekiyor. Gençlerimizin bunu anlayışla karşılayacağına inanıyorum. Halkın taleplerine kulak verilmezse istikrarsızlığa ve daha başka sorunlara doğru gidiyoruz. Tunus ekonomisini toplumumuza sızan bazı karanlık eller yönetiyor. Yolsuzluklara karşı gerçekleştirilen mücadele yeterli değil." dedi.



Abbasi, ülkede kaçakçılığın yaygınlaştığına da dikkati çekerek, hükümete denetlemeleri artırma çağrısında bulundu.



Tunus'ta ekonominin kötüye gittiği gerekçesiyle son zamanlarda bir çok kentte, kalkınma, istihdam ve sosyal koşullarının iyileştirilmesi için gösteriler düzenleniyor.



Ülke ekonomisi resmi makamlara göre, 2016 yılının ilk çeyreğinde sadece yüzde 1,3 büyüme kaydetmiş, işsizlik oranı ise yüzde 15,6'ya yükselmişti.