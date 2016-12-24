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Tunus'ta Berlin Saldırısıyla Bağlantılı 3 Kişi Gözaltına Alındı

Tunus'ta Berlin Saldırısıyla Bağlantılı 3 Kişi Gözaltına Alındı

Berlin'deki saldırının faili olduğundan şüphelenilen Anis Amri'nin İtalya'nın Milano kentinde öldürülmesinden sonra söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu sanılan 3 kişi Amri'nin memleketi Tunus'ta gözaltına alındı.

Tunus'ta Berlin Saldırısıyla Bağlantılı 3 Kişi Gözaltına Alındı



Berlin'deki saldırının faili olduğundan şüphelenilen Anis Amri'nin İtalya'nın Milano kentinde öldürülmesinden sonra söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu sanılan 3 kişi Amri'nin memleketi Tunus'ta gözaltına alındı.

Tunus içişleri bakanlığı gözaltına alınanlar arasında Amri'nin yeğeninin de bulunduğunu açıkladı.

Amri'nin Noel pazarına yapılan saldırıdan sonra trenle Almanya'dan Fransa'ya oradan da İtalya'ya geçtiği ortaya çıkmıştı.

IŞİD, Amri'nin örgüt lideri El Bağdadi'ye bağlılığını dile getirdiği bir video yayınlamıştı.

Auteur: avatareuronews-tr

Tags: Tunusta Gepost: 24 december 2016

Kaynak: Euronews.com

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