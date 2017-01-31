Tunus'ta Belediye Seçimleri Kanunu

Tunus'ta uzun süredir tartışılan polis ve askerin de seçimlerde oy kullanmasına ilişkin yasal düzenleme parlamentoda onaylandı.



Parlamento genel kurulunda bugün onaylanan kanuna göre artık Tunus'ta belediye seçimlerinde polis ve asker de oy kullanabilecek.



Onaylanan kanuna göre polis ve askerlere Cumhurbaşkanlığı ve hükümet seçimlerinde oy kullanmalarına izin verilmiyor.



Tunus'ta uzun süredir üzerinde uzlaşıya varılamayan belediye seçimi kanunundaki polis ve askerlere oy kullanma hakkının verilmesine ilişkin madde, tartışmaların temelini oluşturuyordu.



Parlamento'da birinci güce sahip Nahda Hareketi Partisi, başından beri ülkede silahlı kuvvetler ve polis gücünün seçimlere katılmasının sakıncalı olduğu ve güvenlik güçlerinin siyasetten uzak tutulması görüşünde ısrar ediyordu.



Geçen Pazar günü Hammamat kentinde Nahda Hareketi Partisi Genel İstişare Kurulu toplantısında konuya dair tartışmaların ele alındığı belirtilmiş ancak ayrıntılı bilgi verilmemişti.



Yerel seçimlerin yapılmasını geciktiren ilgili konun tasarısında uzlaşı sağlanarak onaylanması, ertelenen belediye seçimlerinin bu yıl içinde yapılması yönündeki kararlılığı ortaya koyuyor.



Öte yandan, Çevre ve Yerel İşler Bakanı Riyad Muahhar, kısa süre önce basına yaptığı açıklamada, hükümetin belediye seçimlerini 2017'de yapmaya kararlı olduğunu dile getirmişti.



En son 2010 yılında yapılan yerel seçimler araya 14 Ocak 2011 Devrimi'nin girmesinden dolayı yapılamamıştı. Habib es-Sıyd hükümeti yerel seçimlerin Mart 2017'de yapılacağı yönünde açıklama yapmış, ancak parlamentodaki gruplar arasında tartışmaların sonuç getirmemesinden dolayı belirlenen yerel seçim takvimi işletilememişti.



Gerekli kanuni düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu kendi bünyesindeki hazırlık çalışmalarını bitirmesiyle birlikte belediye seçimlerinin tarihini ilan edecek.