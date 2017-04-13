Tunus'ta, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi ile Anlaşma

Tunus, vatandaşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının iç yargı yollarını tüketmesinin ardından bir üst merci olarak başvurabilecekleri Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi (AFCHPR) ile anlaşma imzaladı.



Anlaşmayı, Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, AFCHPR Başkanı Sylvain Ore'nin ülkeyi ziyareti sırasında Dışişleri Bakanlığında imzaladı.



Cihinavi, imza töreninde yaptığı konuşmada, Tunus'un 2011 yılında gerçekleştirdiği devrimin ardından insan hakları konusunda elde ettiği başarılarına bir tanesinin daha eklendiğini söyledi.



Mahkeme Başkanı Ore de bu adımın, Tunus devletinin insan haklarının geliştirilmesi ve korunması konusundaki samimiyetini ortaya koyduğunu dile getirdi.



AFCHPR Mahkemesi Tunus Temsilcisi Rafi bin Aşur ise "Tunus insan haklarının korunmasında yasal teminatı sağlayacak en önemli gelişme sayılan bu adımı atıyor." dedi.



Aşur, düzenlemenin hayata geçmesinin ardından iç yasal yolların tükenmesinin ardından hak aramak isteyen tüm Tunuslu sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların AFCHPR'ye başvurabileceğini aktardı.



Afrika Birliği'nde üye devlet başkanları ve hükümet liderlerinin 1998 yılında imzaladığı Afrika İnsan ve Halkların Hakları Anlaşması protokolünün 1. maddesi uyarınca Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi kurulması öngörülmüştü.



Mahkeme, 15 ülkenin protokolü onaylamasıyla 25 Ocak 2004'te hayata geçmişti.



Burkina Faso, Fildişi Sahilleri, Gana, Mali, Malavi, Ruanda ve Tanzanya'nın ardından Tunus, mahkemeye bireysel ve sivil toplum kuruluşları başvurusuna izin veren sekizinci ülke oldu.