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Tunus'ta 50. Douz Çöl Festivali Başladı

Tunus'ta 50. Douz Çöl Festivali Başladı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Festivaliden detaylar -Tunuslu grupların çeşitli gösterileri -Ürdünlü folklor ekibinin dans gösterisi-Douz kentindeki tarihi çarşısından detaylar 50. Douz Çöl Festivali (Sahra Festivali), Tunus'un güneybatısındaki Kabili Vilayetine bağlı Douz kentinde başladı.

Tunus'ta 50. Douz Çöl Festivali Başladı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
-Festivaliden detaylar
-Tunuslu grupların çeşitli gösterileri
-Ürdünlü folklor ekibinin dans gösterisi

-Douz kentindeki tarihi çarşısından detaylar
50. Douz Çöl Festivali (Sahra Festivali), Tunus'un güneybatısındaki Kabili Vilayetine bağlı Douz kentinde başladı. El Şuheda Meydanı'ında düzenlenen açılış etkinliğinde yer alan Tunuslu gruplar, çeşitli gösteriler sundu.

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