Tunus'ta 34. Arap Birliği İçişleri Bakanları Konseyi Toplantısı

Tunus'ta düzenlenen 34. Arap Birliği İçişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Prens Bin Nayif Arap Güvenliği Ödülü'ne layık görüldü.



34. Arap Birliği İçişleri Bakanları Konseyi, Arap ülkelerinden içişleri bakanları, üst düzey güvenlik yetkilileri ve bölgesel işbirliği örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla bugün Tunus'ta toplandı.



Toplantıya başkanlık eden ev sahibi Tunus İçişleri Bakanı Hadi Mecdub, açılış konuşmasında, toplantının "endişe verici" bir uluslararası ve bölgesel tabloda gerçekleştiğini söyledi.



Mecdub, konseyin "terör olgusunu" ortadan kaldırmak için Arap ortak iş birliği gibi önemli bir görevi üstlendiğini sözlerine ekledi.



Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve aynı zamanda İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif bin Abdulaziz de toplantıda yaptığı konuşmasında "Arap dünyası ortak güvenliğine karşı içeriden ve dışarıdan tehditlerle çevirili." ifadelerini kullandı.



Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt da "terör ve organize suçlar arasındaki iş birliği sonucu güvenlik sorunlarının daha girift hale geldiğini" belirtti.



Gayt, toplantının, terör ve organize suçun bir araya gelerek oluşturduğu güvenlik tehditlerine karşı ortak strateji geliştirmeyi amaçladığını aktardı.



Toplantı sonunda yayınlanan sonuç bildirgesinde, Arap Birliği İçişleri Bakanları Konseyi'nin, "terörle ve uyuşturucuyla mücadele, Arap güvenlik stratejisi, trafik güvenliği ve sivil savunma başlıklarındaki ilgili konseylerin raporlarını kabul ettiği" bildirildi.



Arap Birliği İçişleri Bakanları Konseyinin, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Nasır bin Halife Al Sani'nin teklifiyle Suudi Arabistan Kralı Selman'ı "Yemen'de bölge güvenliği için gerçekleştirdiği operasyon, Filistin meselesindeki çalışmaları ve dünya çapındaki insani yardım çalışmaları" nedeniyle Prens Bin Nayif Güvenlik Ödülü'ne layık gördüğü bildirildi.