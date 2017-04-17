Tunus'ta 15.uluslararası Hafızlık ve Tecvid Yarışması

Tunus'ta düzenlenen 15.Uluslararası Hafızlık ve Tecvid Yarışması bugün başladı.



Tunus Din İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmaya Fas'tan Endonezya'ya kadar 22 ülkeden 36 hafız katıldı.



Din İşleri Bakanı Ahmed Azzum, başkent Tunus'taki açılış programı sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın "Kuran-ı Kerim'i sadece ezberleme ve okumaktan öteye geçerek, İslam toplumlarına yabancı olan aşırılığın terk edilmesi ve gerçek İslamın anlaşılmasına katkı sağlamayı" hedeflediğini söyledi.



Açılış programında iki hafızın aynı ayetleri biri Tunus, diğerinin ise İslam dünyasının doğu bölgelerine has bir makamla okuduğu sırada yaşanan güzelliğe dikkati çeken Azzum, "Okunuş şekilleri farklı olsa da anlam ve gaye aynı. Biz birbirimize İslamla ulaşıyoruz." dedi.



İslam toplumlarındaki "tekfirci" anlayışlara işaret eden Azzum, "Bu tekfirci anlayışlara rağmen İslam hakikati, Müslüman ülkeler arasındaki dayanışma ve paylaşımlarla dünyaya gösterilecektir." diye konuştu.



Kuran-ı Kerim hafızlığı ve tecvid kategorilerinde yapılacak yarışmada hafızlar, kıraat, makam ve güzel okumadaki başarılarına göre değerlendirilecek. Fas'tan Endonezya'ya kadar birçok ülkenin yer aldığı yarışmaya Türkiye'den de iki yarışmacı ve bir jüri üyesi katılıyor. Söz konusu yarışmanın 21 Nisan Cuma gününe dek sürmesi bekleniyor.