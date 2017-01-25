Tunus-Mısır İlişkileri

Tunus ve Mısır'ın, Libyalıların bir anlaşmaya varmalarında uluslararası meşruiyetin gözetilmesi ve Birleşmiş Milletlerin (BM) çalışmalarını destekleme konularında ortak düşünceye sahip olduğu bildirildi.



Tunus-Mısır Siyasi İstişare Komitesi 13'üncü dönem toplantılarının ardından iki ülke dışişleri bakanları ortak basın toplantısı düzenledi.



Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, "Tunus tüm kesimleriyle Libya'nın tarafındadır. Bunun delili, her gün Libya krizine çözüm arayışları için tarafların toplantılarına sahip çıkmasıdır." dedi.



Cihinavi, çabaların Libya'da çözümü hedeflediğine dikkati çekerek, bu ülkenin komşuları olarak kendilerini ilgilendiren konuları ayırmaksızın tüm Libyalıları bir araya getirecek uzlaşının sağlanmasına çalışıldığını sözlerine ekledi.



Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ise "Libya'da terörün artması Mısır ve Tunus'un sırtına yük oluyor. Sınırların korunması için aramızda güvenlik ve istihbari iş birliğini güçlendirmek gerekiyor." diye konuştu.



Son olarak Kahire'de düzenlenen Libya'ya Komşu Ülkeler Toplantısı'na değinen Şükri, Libya'ya komşu ülkelerin Suhayrat Anlaşması'na bağlı kalınması, yabancı askeri müdahaleye karşıtlık, Libya ordusunun birliği, Başkanlık Konseyinin tüm siyasi kesimleri garanti altına alacak şekilde Libya Ulusal Birlik Hükümetinin yeniden şekillendirilmesi talepleri konularında müttefik olduklarını ifade etti.



Samih Şükri, Tunus'taki iki günlük ziyaretinde Parlamento Başkanı Muhammed Nasır'la da görüştü. Şükri'nin Mısır'a dönüşü öncesi Cumhurbaşkanı el-Baci Kaid es-Sibsi tarafından kabul edilmesi bekleniyor.