Tunus İrade Hareketi Partisi Genel Kongresi

Eski Tunus Cumhurbaşkanı ve Tunus İrade Hareketi Partisi Başkanı Muhammed Munsif Merzuki, ülkede ekonomik gidişatın kötüye gitmesinden dolayı ülkenin iç kesimlerinde protestoların başladığını söyledi.



Başkent Tunus'ta partisinin 1'inci genel kongresinde konuşan Merzuki, Cumhurbaşkanı el-Baci Kaid es-Sibsi'nin Mali Barış Kanun tasarısına ilişkin girişimine karşı çıkarak, "İradesini bize dayatacak tek büyük yetkili Tunus halkıdır." dedi.



Tüm göstergelerin ülkenin iyiye gitmediğini ortaya koyduğunu savunan Merzuki, bunun en önemli işaretinin yönetimdeki Nida Tunus Partisi'nin bölünmesi olduğunu belirtti.



Merzuki, ülkenin iç kesimlerindeki protestoculara meşru taleplerine herhangi bir şiddete başvurmaksızın sahip çıkmaları tavsiyesinde bulunarak, "Tunus'taki protestolar barışçıl kaldığı sürece meşrudur." diye konuştu.



"Tunus'a istikrar ve gelişmeyi sağlayacak demokratik alternatiflerin düşünülmesi zorunludur." diyen Merzuki, kalkınma ve istikrar çalışmasında etkin gücün partileri olacağını söyledi.



Tunus İrade Hareketi Partisi Genel Sekreteri Adnan Mansar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin dört bir köşesinden yüzlerce parti delegesinin kongreye katıldığını, gelecek dönemde partinin tüm kurullarının tam olarak çalışmalar yürütmeye başlayacağını ifade etti.



İki gün sürecek kongrenin açılış oturumuna, ülkedeki çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı.



14 Ocak 2011 Devrimi'nin ardından cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Merzuki, Tunus İrade Hareketi Partisi'nin kuruluşunu 20 Aralık 2015'te düzenlediği kongreyle duyurmuştu.