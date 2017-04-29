Tunus Irade Hareketi Partisi Başbakanı Merzuki

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Tunus İrade Hareketi Partisi yetkililerinin bir araya gelmesi

Tunus İrade Hareketi Partisi 1'inci genel kongresine katılanlar

Merzuki'nin kongre alanına gelişi ve konuşması

Merzuki'nin basın mensuplarına açıklamaları

Tunus İrade Hareketi Partisi Genel Sekreteri Adnan Mansar ile röportaj Eski Tunus Cumhurbaşkanı ve Tunus İrade Hareketi Partisi Başkanı Muhammed Munsif Merzuki, ülkede ekonomik gidişatın kötüye gitmesinden dolayı ülkenin iç kesimlerinde protestoların başladığını söyledi.



Başkent Tunus'ta partisinin 1'inci genel kongresinde konuşan Merzuki, Cumhurbaşkanı el-Baci Kaid es-Sibsi'nin Mali Barış Kanun tasarısına ilişkin girişimine karşı çıkarak, "İradesini bize dayatacak tek büyük yetkili Tunus halkıdır." dedi.



Tüm göstergelerin ülkenin iyiye gitmediğini ortaya koyduğunu savunan Merzuki, bunun en önemli işaretinin yönetimdeki Nida Tunus Partisi'nin bölünmesi olduğunu belirtti.



Tunus İrade Hareketi Partisi Genel Sekreteri Adnan Mansar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin dört bir köşesinden yüzlerce parti delegesinin kongreye katıldığını, gelecek dönemde partinin tüm kurullarının tam olarak çalışmalar yürütmeye başlayacağını ifade etti.



İki gün sürecek kongrenin açılış oturumuna, ülkedeki çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı.