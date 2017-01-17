Tunus ile Libya Arasında Sınır Kapısı İçin Anlaşma

Tunus ve Libya arasında 45 gündür kapalı olan Ras Cedir sınır kapısının ticari amaçlar için açılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi'nden milletvekili Ahmed el-Ammari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libyalı yetkililerle görüşmeler sonucu Ras Cedir kapısının ticari amaçlar için açılması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.



Görüşmelere Tunus hükümetinden ve Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (UMH) temsilcilerin katıldığını ifade eden Ammari, "Libya tarafı, elektrik kesintilerinin sona ermesinin ardından Tunuslu tüccar ve iş adamlarının geçişi için kapıyı açacağını taahhüt etti. Ancak yarına kadar elektrik sorunu çözülmezse kapı yine de açılacak." dedi.



Ammari, anlaşmaya göre, Libyalıların, Tunus tarafından ülkelerine bin Tunus dinarı (yaklaşık 440 dolar) maliyetinde ilaç, gıda maddesi ve ticari ürün götürmesine izin verilirken, Tunusluların da Libya'dan 4 bin Libya dinarı (yaklaşık 2 bin 700 dolar) değerinde ticari ürün ile en fazla 150 litre akaryakıt geçirmesine izin verildiğini ifade etti.



Anlaşmayla ilgili Libya tarafından açıklama yapılmadı.



Libya'nın batı kesimlerinde 3 gündür süren elektrik kesintileri gümrük kapıları dahil birçok alanda hizmetin aksamasına yol açıyor.



Tunus-Libya sınırındaki Bingirdan kentinde çoğunluğu ticaretle geçimini kazananlar, güvenlik nedeniyle kapatılan sınır kapısında 45 gündür geçişlere izin verilmemesinden dolayı protestolar düzenlemişti.