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UGTT Genel Sekreteri Hüseyin El-Abbasi'nin konuşması Tunus Genel İşçi Sendikası'nın (UGTT) 23. Kongresi, başkent Tunus'taki El Menzah kapalı spor salonunda başladı. Kongreye, çok sayıda sendika üyesi ve sivil toplum örgütleri temsilcisi katıldı. Kongreye katılan UGTT Genel Sekreteri Hüseyin El-Abbasi, konuşma yaptı.
Tunus Genel Işçi Sendikası'nın (Ugtt) 23. Kongresi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Detaylar UGTT Genel Sekreteri Hüseyin El-Abbasi'nin konuşması Tunus Genel İşçi Sendikası'nın (UGTT) 23. Kongresi, başkent Tunus'taki El Menzah kapalı spor salonunda başladı.
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