Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu Seçimleri Yapıldı

Tunus'ta 22 ile 25 Ocak arasında düzenlenen Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) 23'üncü genel kongresinde dün yapılan başkanlık ve yönetim seçimleri sonuçları açıklandı.



Başkent Tunus'ta düzenlenen 4 günlük yoğun genel kongrenin ardından yapılan seçimlere ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan eski UGTT Başkanı Hüseyin Abbasi, 13 kişilik icra komitesi için Nureddin Tabbubi'nin "Sendikal Birlik Listesi'nin" seçimi kazandığını duyurdu.



Abbasi, UGTT'nin, kuruluşundan bu yana demokrasi esası üzerine çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.



UGTT'nin gerçek bir denge unsuru olduğunu dile getiren Abbasi, konfederasyonun her zaman Tunusluların yanında olacağını vurguladı.



İcra Komitesinin ilk toplantısının ardından UGTT Genel Sekreterliğine Nureddin Tabbubi'nin getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



UGTT'ye yakın kaynaklar, Nureddin Tabburi'nin Tunus'ta İslami hareketin tabanından gelen biri olduğunu bildiriyor.



Kongredeki seçimlerde 547 delege, icra komitesi, iç tüzük komisyonu ve mali denetleme komisyonu olmak üzere üç komisyon için oy kullandı.



Özel ve kamu sektöründen olmak üzere UGTT üyesi 650 bin işçi bulunuyor.



UGTT Tunus'ta ne anlama geliyor?



Tunus'ta 20 Ocak 1946'da tarihi sendika liderlerinden Ferhat Haşşad tarafından kurulan Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), Tunuslu işçilerin haklarının korunması mücadelesi sürecinde Fransız sömürgesine karşı örgütlü direniş hareketlerinden biri olarak büyük görevler yerine getirdi. Bundan dolayı Tunus'ta UGTT, sendikal faaliyetin ana merkezi olmasının ötesinde özgürlük mücadelesinin tarihi sembollerinden biri olarak algılanıyor.



Geçen 70 yıllık süreçte sosyal hareketlerde etkinliği her zaman gözlenen UGTT'nin Yasemin Devrimi olarak bilinen 14 Ocak 2011 devriminde tavrını halktan yana koyması, devrik lider Zeynel Abidin Bin Ali'nin düşmesindeki etkin protestolara ivme kazandırmıştı.



Ancak devrim sonrasında kurulan Troyka koalisyon hükümetlerinde Nahda Hareketi'nin başı çekmesi ülkenin eski rejim uzantılarını ve sol kesimi rahatsız ediyordu. Başta Nahda olmak üzere ülkenin vatanperver dinamiklerine değer veren siyasi kanadın yönetimden uzaklaştırılması için kurgulanan siyasi istikrarsızlık, UGTT'ye bağlı işçi gruplarının sokağa dökülmesiyle hızlandırıldı.



Ülkenin birçok yerinde başlayan protestolar UGTT kadroları tarafından organize edilerek kriz tırmandırıldı. Taleplerin başında elbette Troyka hükümetinin yönetimden çekilmesi ve uzlaşıyla tercih edilen birinin başbakanlık koltuğuna oturması geliyordu.



Nobel Barış ödülüne liyakat



Nobel Barış Ödülü'nün 9 Ekim 2015'te Tunus Diyalog Dörtlüsüne verildiği açıklandı. Ödülün ilanının ardından bazı aydınlar "Buna asıl layık olanların yönetimden feragat ederek uzlaşmayı tercih eden Nahda Hareketi olduğu" üzerinde durdu. Ödüle layık görülenler aslında sorunun kendisini üreten kesimdi. Bunların başında da UGTT geliyordu.



En son ulusal birlik hükümetinin kuruluş aşamasında Cumhurbaşkanı el-Baci Kaid es-Sibsi tarafından düzenlenen Kartaca toplantılarında UGTT'nin hazır bulunması, konfederasyonun karar alma mekanizmalarındaki ağırlığını ortaya koyuyor. Ayrıca 2017 Bütçesi tartışmalarında hükümeti en çok zorlayan konu, hükümetin işçi zamlarının ertelenmesi talebinin UGTT tarafından reddedilmesi ve sokaklara dökülme tehdidiyle karşılaşması oldu.



Kurulan her hükümet kabinesinde UGTT'nin talebiyle birkaç bakanın yeri mutlaka hesap edilmek zorunda olması bu sivil toplum örgütünün Tunus'un sosyal ve siyasal hayatındaki rolünü de ortaya koyuyor.